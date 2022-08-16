Сеть "Вкусно – и точка" предложила новые названия для колы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Популярная сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" зарегистрировала товарные знаки для аналогов колы. Об этом пишет РБК со ссылкой на базу данных Роспатента.

Компания подала заявки на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой. В сети рассматривают варианты "ТочкаКола" и "Кола – и точка", а вместо бывшего Happy Meal – "Кидс Комбо".

Отмечается, что "Вкусно – и точка" еще не приняла решение о том, кто будет новым поставщиком газированного напитка.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" запустит доставку к сентябрю. Там также прокомментировали ситуацию с ростом стоимости продукции. Представитель компании связал это с увеличением закупочных цен.

В начале июля в популярной сети ресторанов сообщали, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана.