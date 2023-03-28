Эксперт объяснил, почему нельзя заставлять старших детей нянчиться с младшими

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Если родители заставляют свои старших детей все время сидеть с младшими, то у взрослого ребенка могут возникнуть ощущение ненужности и негативные чувства к брату или сестре. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога Станислава Самбурского.

"Нельзя надолго оставлять детей наедине. Если разница между ними составляет меньше 12 лет, такое решение и вовсе может обернуться катастрофой. Например, дети могут опрокинуть на себя тяжелые предметы, выпасть из окна, съесть иголку или проглотить пуговицу и дальше по списку", – объяснил он.

По словам специалиста, у детей отсутствуют навыки первой помощи. Если младший подавился, то старший ребенок может испугаться.

"Другое дело, если разница в возрасте между одним и другим ребенком больше 12 лет. Тогда можно попросить более взрослого ребенка присмотреть за младшим. Но не принуждать, а спросить, сможет ли он справиться", – добавил эксперт.

Он отметил, что следует компенсировать старшему ребенку потраченное время. В пример Самбурский привел денежное вознаграждение, покупку вещей или посещение развлекательного учреждения.

Также нельзя наказывать старших детей за поведение их сестер или братьев, указал психолог.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что при плохом поведении сына женщине не следует сравнивать его со своим бывшим супругом и говорить, что ребенок "пошел в отца".

Специалист уточнила, что женщине нельзя настраивать сына против бывшего мужа. По ее словам, при разводе женщине стоит пройти психотерапию для восстановления.

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