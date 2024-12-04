Актриса Самбурская опровергла слухи о конфликте с Хилькевич

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samburskaya

Актриса Настасья Самбурская опровергла слухи о конфликте с коллегой по сериалу "Универ. Новая общага" Анной Хилькевич, передает "Газета.ру".

В соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) Самбурская попросила поклонников задавать ей интересующие их вопросы. Один из подписчиков спросил, действительно ли та не ладила с Хилькевич. Актриса заявила, что это ложь, и пояснила, что в начале съемок сериала представитель одного из изданий предложил звездам разыграть ссору.

По словам Самбурской, видео с разыгранным конфликтом растиражировали все издания.

"Писали, что нас по гримеркам разным разводили, что мы заклятые враги. Ничего этого не было на самом деле. Все это – неудачный пиар", – заявила актриса.

Ранее между исполнителями Александром Серовым и Олегом Майами произошел конфликт на одном из музыкальных шоу, где соревновались разные поколения певцов. Серов заявил, что не знает о Майами, а также спросил, почему тот оказался в жюри. Молодой артист тогда пошутил, что работает стоматологом.

Комментируя ссору, Майами уточнил, что сейчас у Серова "карьера начнется заново".