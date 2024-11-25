Певец Майами заявил, что карьера Серова после конфликта с ним начинается заново

Фото: vk.com/Олег Майами

Между исполнителями Александром Серовым и Олегом Майами случился конфликт. Его прокомментировал сам Майами, заявив, что у Серова "сейчас карьера начнется заново". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на фрагмент с концерта певца.

"Повезло ему. Не понимал, на кого рыпается", – сказал Майами.

Все началось на одном из музыкальных шоу, где соревновались разные поколения исполнителей. Серов сказал, что не знает, кто такой Майами, а также спросил, почему тот оказался в жюри. Молодой артист тогда пошутил, что работает стоматологом.

Ранее СМИ рассказывали, что певец может стать женихом Ольги Бузовой. Недавно телеведущая побывала в свадебном салоне, якобы намекая на скорое празднование.

Однако позже выяснилось, что артистка выходит замуж лишь в кино. Речь шла о съемках нового фильма "Равиоли Оли" с Бузовой в главной роли.

