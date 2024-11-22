Олег Шепс пообещал, что сделает тату с участницей проекта "Экстрасенсы. Реванш"

Фото: кадр из телешоу "Битва сильнейшихr"; режиссер – Тина Канделаки; производство – Амедиа

Победитель одного из сезонов шоу "Битва экстрасенсов" Олег Шепс пообещал, что сделает первую татуировку с изображением одной из участниц проекта "Экстрасенсы. Реванш" Ангелиной Изосимовой. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на пресс-службу телеканала ТНТ.

Во время одного из выпусков Изосимова, используя свои экстрасенсорные способности, заявила, что увидела у Шепса татуировку между пупком и коленом. Тогда она решила, что шоумен скрывает свой рисунок.

"Я вас тогда просто пожалел и не стал выгонять из проекта, у нас же с вами было заключено пари. У меня нет татуировок, первой моей татуировкой будете вы!" – пообещал Шепс.

Между тем звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала матерью в 53 года. Об этом СМИ узнали у ее окружения. По информации журналистов, актриса родила ребенка еще в октябре. При этом пол малыша она пока тщательно скрывает.

Также издания обратили внимание на то, что в последние несколько месяцев актриса перестала появляться на светских мероприятиях. За все это время ее только однажды удалось сфотографировать на вокзале. Тогда многие отмечали, что ее походка сильно напоминала женщину, находившуюся в положении.