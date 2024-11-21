Starhit: 53-летняя Марина Федункив родила первенца в октябре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/marina_phedunkiv

Звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала мамой, сообщает Starhit со ссылкой на источник.

По информации издания, 53-летняя актриса родила ребенка еще в октябре. При этом пол малыша Федункив пока тщательно скрывает.

Как утверждают журналисты, в последние несколько месяцев актриса перестала появляться на светских мероприятиях. За все это время ее только однажды удалось сфотографировать на вокзале. Тогда многие отмечали, что ее походка сильно напоминала женщину, находившуюся в положении.

Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи летом 2021 года. Торжественное мероприятие совпало с юбилеем артистки. Ей исполнилось 50 лет.

Поздравления молодожены принимали в отеле Hyatt Regency. На свадьбе Федункив присутствовали Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Айза Долматова, Лера Кудрявцева.