Актер из сериала "Кухня" Тарабукин заявил о планах сыграть свадьбу

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Актер Михаил Тарабукин, популярный по роли повара в сериале "Кухня", готовится к свадьбе, которая пройдет летом 2025 года, сообщает "Московский комсомолец".

Артист назвал себя хорошим зятем и объяснил, что легко находит общий язык с матерями своих возлюбленных. Актер подчеркнул, что матерям особенно импонирует уважительное отношение к их дочерям. Они также ценят, когда проявляется интерес к их благополучию.

Однако с отцами спутниц дела обстоят сложнее: Тарабукин вырос с мамой и не знает, как вести себя с папами.

По последней информации, больше двух лет Тарабукин встречается и живет с девушкой Екатериной Ковешниковой, которая работала у Дмитрия Нагиева гримершей.

Артист принял участие в 120 проектах, среди которых сериалы "Мама будет против", "Гранд", "#СеняФедя", "Элеон", а также "Вы все меня бесите" и "Любопытная Варвара".

Ранее стало известно, что блогер и предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, станет отцом во второй раз. Он женат на блогере и бизнесвумен Лиане Шульгиной. Их свадьба состоялась в августе 2020 года. Спустя полгода у пары появилась дочь, которую они назвали Селин.