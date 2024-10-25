Актриса Самбурская заступилась за блогера Водонаеву после хейта ее внешности

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Настасья Самбурская заступилась за блогера Алену Водонаеву после хейта ее внешности, рассказала она в своем телеграм-канале.

"Была подписана на сплетнический паблик, в котором размещали новости про звезд, ну и, естественно, там сидели практически одни сплошные хейтеры. Сегодня там неистово стали хейтить Водонаеву", – написала Самбурская.

По словам актрисы, она решила вступиться за блогера и опубликовала фото критикующих Водонаеву женщин с "поплывшими лицами и нависшими веками". После этого ее попросили показать себя, уточнила Самбурская.

"В итоге эти женщины начали хейтить меня! Я не хейтила их, а всего лишь говорила правду! Что женщины красивые и устроенные никогда не будут делать то, чем занимаются они", – рассказала актриса, добавив, что в результате паблик ее заблокировал.

Ранее Самбурская рассказала, что выходит замуж. В соцсетях актриса опубликовала видео, где видно кольцо. Возлюбленный артистки сделал ей предложение прямо на съемочной площадке. Как отметила Самбурская, она догадывалась, что дело шло к свадьбе.