Некоторые российские вузы ввели новые правила поступления

Несколько ведущих вузов России, включая МФТИ, РУДН, МГТУ имени Баумана, университет имени Плеханова и другие, начали учитывать индивидуальные достижения абитуриентов. Теперь за участие в профориентационных мероприятиях, таких как конференции и образовательные проекты, можно получить дополнительные баллы.

В РУДН, например, абитуриентам начислят баллы за сертификаты о прохождении демонстрационного экзамена, участия в проекте "Код будущего" или конференции "Открой в себе ученого".

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