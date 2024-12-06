Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": бойцы Росгвардии выезжали по сигналу "тревога" около 170 тыс раз

"Московский патруль": бойцы Росгвардии выезжали по сигналу "тревога" около 170 тыс раз

Новости регионов: масштабные учения спасателей прошли в Мордовии

Телефонные мошенники начали размещать в сети предложения вакансий в крупных компаниях

"Московский патруль": спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах

"Техно": столичная компания BFS производит прозрачные банкоматы с биометрической камерой

Портал "Госуслуги" изменил текст СМС, приходящего при входе в аккаунт

"Московский патруль": москвичам рассказали о безопасности на дорогах столицы

Новости часа: на востоке Москвы привели в порядок жилые кварталы, скверы и бульвары

Москвичей предупредили об опасности выхода на лед в начале декабря

"Московский патруль": в Москве мошенники убеждали жертв отнести деньги в криптоматы

С начала года сотрудники вневедомственной охраны столицы выезжали по сигналу "тревога" около 170 тысяч раз. И пресекли больше семи тысяч нарушений на охраняемых объектах.

Незаконные проникновения – это только один из поводов для приезда сотрудников вневедомственной охраны. Бойцы Росгвардии не раз спасали жизни москвичам в различных ситуациях и не покидали их до приезда медиков.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика