"Московский патруль": бойцы Росгвардии выезжали по сигналу "тревога" около 170 тыс раз

С начала года сотрудники вневедомственной охраны столицы выезжали по сигналу "тревога" около 170 тысяч раз. И пресекли больше семи тысяч нарушений на охраняемых объектах.

Незаконные проникновения – это только один из поводов для приезда сотрудников вневедомственной охраны. Бойцы Росгвардии не раз спасали жизни москвичам в различных ситуациях и не покидали их до приезда медиков.

Подробнее – в программе "Московский патруль".