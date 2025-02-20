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20 февраля, 08:36

Происшествия

Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар в здании столичного Института вычислительной техники на Варшавском шоссе полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", – добавили в ведомстве.

Административное здание загорелось на юге Москвы вечером 19 февраля. Огонь охватил 1 500 квадратных метров здания.

На улицу смогли самостоятельно выйти 30 человек. Для тушения привлекался вертолет Ка-32, который за 65 раз сбросил 400 тонн огнетушащей жидкости.

Пожарные всю ночь пытаются ликвидировать пожар на юге Москвы

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