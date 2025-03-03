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03 марта, 20:59

Происшествия

Пожар произошел в здании в центре Москвы

Видео: телеграм-канал SHOT

Пожар произошел в центре Москвы, передает столичный главк МЧС России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в настоящее время на Спартаковской площади горит кровля двухэтажного административного здания. На месте ЧП работают 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

Согласно информации некоторых телеграм-каналов, внутри горящего здания находятся кофейни и рестораны.

Видео: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Ранее в Москве вспыхнул пожар в двухэтажном здании на улице Добролюбова. Для тушения огня привлекались 53 сотрудника и 16 единиц техники. Действия спасателей осложнялись высокой пожарной нагрузкой в помещениях. Спустя время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров. В результате пожара один человек пострадал.

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