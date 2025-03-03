Пожар произошел в здании в центре Москвы

Пожар произошел в центре Москвы, передает столичный главк МЧС России в своем телеграм-канале
.
По данным ведомства, в настоящее время на Спартаковской площади горит кровля двухэтажного административного здания. На месте ЧП работают 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.
Согласно информации некоторых телеграм-каналов, внутри горящего здания находятся кофейни и рестораны.
Ранее в Москве вспыхнул
пожар в двухэтажном здании на улице Добролюбова. Для тушения огня привлекались 53 сотрудника и 16 единиц техники. Действия спасателей осложнялись высокой пожарной нагрузкой в помещениях. Спустя время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров. В результате пожара один человек пострадал.