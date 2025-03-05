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05 марта, 12:30

Происшествия

Спасатели спилили загоревшееся дерево на Зеленодольской улице Москвы

Спасатели спилили загоревшееся дерево на Зеленодольской улице Москвы

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает события города глазами телезрителей.

На Зеленодольской улице спасатели спилили дерево, загоревшееся на высоте второго этажа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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