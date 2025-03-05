Спасатели спилили загоревшееся дерево на Зеленодольской улице Москвы

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На Зеленодольской улице спасатели спилили дерево, загоревшееся на высоте второго этажа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

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