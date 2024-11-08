Жители Исландии официально перешли на четырехдневную рабочую неделю. Количество рабочих часов сократилось, а зарплата осталась прежней. Этот опыт вызвал интерес в других странах, включая Россию.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что такая ситуация в РФ не представляется возможной, поскольку 20–30% ВВП создается предприятиями с пятидневной рабочей неделей, включая добывающую и перерабатывающую промышленность.

Рынок труда в России изменился, и работодатели предлагают сотрудникам не только материальную мотивацию, но и гибкие условия работы, включая удаленку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.