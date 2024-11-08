Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 08:00

Общество

Жители Исландии официально перешли на четырехдневную рабочую неделю

Жители Исландии официально перешли на четырехдневную рабочую неделю

Нутрициолог рассказала, как выбрать замороженные овощи

318 детей родились в Москве 7 ноября

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 8 ноября

В Москве спасли мужчину, с одновременно возникшими инсультом и инфарктом

Россияне нашли способ справиться с осенней хандрой

"Утро": 6 градусов ожидается в Москве днем 8 ноября

Маркетологи рассказали, как сэкономить в период распродаж

"Доктор 24": косметолог рассказала о пользе ботокса

В Москве подвели итоги отбора в молодежную антарктическую экспедицию

Жители Исландии официально перешли на четырехдневную рабочую неделю. Количество рабочих часов сократилось, а зарплата осталась прежней. Этот опыт вызвал интерес в других странах, включая Россию.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что такая ситуация в РФ не представляется возможной, поскольку 20–30% ВВП создается предприятиями с пятидневной рабочей неделей, включая добывающую и перерабатывающую промышленность.

Рынок труда в России изменился, и работодатели предлагают сотрудникам не только материальную мотивацию, но и гибкие условия работы, включая удаленку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоза рубежомвидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаВладимир Дементьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика