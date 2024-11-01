Эксперт Можевников: четырехдневная рабочая неделя может обострить дефицит кадров в России

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Переход на четырехдневную рабочую неделю может снизить производительность сотрудников и обострить дефицит кадров, что опасно для экономики РФ во время кризиса. Об этом "Газете.ру" рассказал бизнес-эксперт Владимир Моженков.

Так, по его словам, в условиях кадрового дефицита и падения эффективности труда сокращение рабочей недели может скорее замедлить развитие бизнеса и экономики, чем помочь им адаптироваться к кризису.

Снижение производительности большинства компаний негативно скажется на ВВП и уменьшит налоговые поступления, что усугубит экономические проблемы.

Кроме того, сокращение рабочих дней только увеличит нагрузку на оставшихся сотрудников и усложнит выполнение основных задач, что может привести к снижению качества работы и падению доходов.

"И главный вопрос, на который стоит ответить: если мы сократим количество рабочих дней в месяце, как отнесутся люди к сокращению зарплаты на 20%?" – добавил эксперт.

По его мнению, четырехдневная рабочая неделя – тренд, который можно оправдать в исключительных случаях. Однако в условиях кризиса Россия не может проводить подобные эксперименты.

Ранее стало известно, что более 60% опрошенных россиян хотели бы работать четыре дня в неделю. Так, 62% респондентов заявили о своем согласии на введение такого режима работы при сохранении размера зарплаты. При этом 20% опрошенных высказались против.