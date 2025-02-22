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22 февраля, 13:30

Происшествия

Новости мира: на Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа

Новости мира: на Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа

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На Гавайских островах началось извержение одного из самых мощных вулканов в мире Килауэа. Он выбрасывает в воздух настоящие фонтаны лавы высотой до 120 метров, потоки стекают к подножию. Местные власти предупредили жителей соседних населенных пунктов о возможной опасности, однако необходимости в эвакуации пока нет. За последние 2 месяца Килауэа извергается уже в десятый раз. Самое длительное по времени извержение продолжалось больше недели.

Власти Бразилии ввели режим ЧС в городе Буритикупу. Город медленно поглащается землей. В последние недели огромные воронки глубиной несколько метров заставили паниковать местных жителей. Они могут столкнуться с тем, что их дома рухнут. Несколько зданий уже разрушены. Провалы в грунте – результат дождей, которые медленно размывают уязвимую из-за песчаной природы почву, а также сочетания плохо спланированных строительных работ и вырубки лесов. Найти решение в сложнейшей ситуации пока не удается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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