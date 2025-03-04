В Приморье за сутки потушили 15 природных пожаров

За последние сутки в Приморском крае ликвидировали 15 природных пожаров. Однако леса в регионе продолжают гореть: площадь возгораний составляет 150 гектаров. В тушении участвуют более 100 человек и 20 единиц техники.

С середины февраля в ряде районов Приморья действует особый противопожарный режим. Предварительной причиной возгораний называют неконтролируемые палы сухой травы. Малоснежная зима и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня.

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