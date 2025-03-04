В центре Москвы загорелось здание с ресторанами и магазинами

Минувшим вечером на Спартаковской площади в центре Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, где расположены рестораны и магазины. Огонь охватил крышу строения площадью 100 квадратных метров.

Спасатели оперативно локализовали возгорание и не допустили его распространения на соседние здания. По данным МЧС, на месте работали около 80 специалистов, было задействовано 24 единицы техники.

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