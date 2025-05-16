Стендап-комик Ангарская рассказала о том, как юмор помогает справляться с переживаниями

Стендап-комик Надежда Ангарская считает, что женский юмор так же многогранен и хрупок, как и сама женская душа. По словам артистки, личные откровения, о которых она говорит со сцены, находят эмоциональный отклик у зрителей.

Ангарская отмечает, что делится со зрителями историями о себе – неудачном браке, диетах, страхах и переживаниях. И именно в этом, по ее мнению, кроется терапевтический эффект юмора. После стендапа зрители чувствуют облегчение и вдохновение.

Большое интервью с Надеждой Ангарской выйдет в пятницу, 16 мая, в эфире телеканала Москва 24.