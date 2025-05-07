The Sun: Селин Дион может выступить на "Евровидении" спустя 37 лет после победы

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Канадская певица Селин Дион может выступить на музыкальном конкурсе "Евровидение" в швейцарском Базеле спустя 37 лет после победы. Об этом сообщает The Sun.

По словам исполнительных продюсеров конкурса Рето Перитца и Моритца Штадлера, переговоры о выступлении певицы действительно проходили, однако появление Дион на сцене в Базеле находится под вопросом из-за здоровья исполнительницы.

Тем временем на швейцарской арене уже якобы прошли репетиции с оркестром, однако место Дион занимал статист, утверждает телеграм-канал "Рамузыка". По мнению СМИ, выступление исполнительницы не гарантировано.

Канадская певица последний раз выступала на сцене "Евровидения" в 1988 году. Представляя Швейцарию, она исполнила песню Ne partez pas sans moi.

Дион страдает неврологическим заболеванием. Оно вызывает болезненные мышечные спазмы, которые могут привести к разрыву мышц и переломам костей.

По словам певицы, развитие заболевания можно только замедлить. Из-за болезни в 2023 году она отменила тур по Европе из восьми концертов.

Исполнительница вернулась на сцену на открытии летней Олимпиады 2024 года в Париже. Вместе с Леди Гагой она спела композицию Эдит Пиаф La vie en rose.

Местом проведения 69-го "Евровидения" станет зал Санкт-Якобсхалле. Два полуфинала и финал конкурса состоятся 13, 15 и 17 мая.