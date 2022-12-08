Селин Дион отменила тур по Европе из-за неизлечимой болезни

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Канадская певица Селин Дион отменила тур по Европе из восьми концертов, которые были запланированы на лето 2023 года, а также намеченное на ближайшую весну выступление. Об этом сообщает Life.ru.

"У меня давно проблемы со здоровьем, и мне нелегко с ними справиться. С глубоким огорчением сообщаю, что не буду готова возобновить свой тур по Европе в феврале", – сказала певица в видеообращении к аудитории.

Дион страдает неврологическим заболеванием. Оно вызывает болезненные мышечные спазмы, которые могут привести к разрыву мышц и переломам костей. Певица сообщила, что развитие заболевания можно только замедлить.

Ранее сообщалось, что главный актер "Тора" Крис Хемсворт взял перерыв в карьере. Ранее у актера обнаружили риск развития болезни Альцгеймера.

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