Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум подтвердили расставание

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Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались, сообщает RT со ссылкой на издание Page Six.

Представители пары подтвердили расставание на фоне повышенного интереса вокруг отношений артистов. Они отметили, что Перри и Блум пытались изменить отношения в последние месяцы, чтобы сосредоточиться на воспитании детей.

При этом решение о расставании они приняли в минувшем июне. Приоритетом пары остается воспитание дочери "в атмосфере любви, стабильности и взаимного уважения", добавили представители.

Артисты впервые встретились в 2016 году на вечеринке после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Они обручились в 2019-м, в День святого Валентина. В следующем году у них родилась дочь.

В 2023-м Блум рассказывал, что в отношениях они иногда сталкиваются с трудностями, во время которых паре приходится бороться с собственными эмоциями.

Слухи о том, что артисты готовятся к расставанию, появились в начале лета 2025 года. По данным инсайдеров, причиной размолвки могли стать сложности, с которыми столкнулись актер и певица. В частности, Перри была глубоко расстроена после отзывов о ее альбоме "143" и тура Lifetimes.

Спустя некоторое время она выступила в ночном клубе Poof Doof в Мельбурне без помолвочного кольца.