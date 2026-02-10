На станции "Павелецкая" Кольцевой линии открыли 12-ю площадку проекта "Искусство в метро"

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Новая, 12-я площадка проекта "Искусство в метро" начала работу на станции "Павелецкая" Кольцевой линии столичного метро, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В рамках открытия около мозаичного панно "Рабочий и колхозница", созданного Павлом Кориным в 1967 году, состоялась выездная художественная сессия для 7 мастеров. Причем некоторые из участников работали в нестандартных форматах. Например, Николай Базунов, который участвовал в проекте в первом сезоне, создав картину на большом холсте.

В свою очередь, другая художница в своей работе взаимодействовала с пассажирами. В частности, каждый желающий мог внести свой вклад и попробовать себя в роли соавтора полотна.

"Проект "Искусство в метро" запустили в 2024 году по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня он объединяет более 300 живописцев, графиков и скульпторов", – напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, добавив, что новая площадка стала уже 5-й на Кольцевой линии.

В начале февраля в столичной подземке также стартовал 8-й сезон проекта "Музыка в метро". В его рамках горожан ждут выступления артистов разных жанров, в число которых вошли как начинающие исполнители, так и знаменитые музыканты.

Для нового сезона участников традиционно отобрало профессиональное жюри после очных прослушиваний. В этот раз их концерты можно посетить на 40 площадках, включая станции метро, МЦД и другие объекты городской транспортной сети.