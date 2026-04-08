03:01

Происшествия

Два человека погибли после обвала пород в штольне в Амурской области

Фото: MAX/"МЧС Амурской области"

Обвал пород произошел в неэксплуатируемой штольне в Селемджинском районе Амурской области. В результате случившегося погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в районе поселка Токур. Всего в штольне находились три человека. Во время обрушения одному из них удалось выбраться самостоятельно, двое остались под завалами.

Вскоре на место ЧП прибыли горноспасатели. При проведении поисковых работ они подняли на поверхность тела погибших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее четыре человека пострадали в Ростовской области в результате детонации одного из зарядов в подготовительном забое на шахте "Садкинской". Сотрудники военизированной горноспасательной части предоставили пострадавшим первую помощь и эвакуировали их на поверхность.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

