Третий саммит "Россия – Африка" пройдет в Москве в октябре

Третий саммит "Россия – Африка" состоится в Москве 28–29 октября. Об этом сообщил глава департамента Африки министерства иностранных дел РФ Анатолий Башкин.

"Даты 28–29 октября подтверждены. Уже даже в рабочем порядке есть подтверждения (об участии в саммите. – Прим. ред.) от лидеров", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Вместе с тем Башкин не уточнил, о лидерах каких стран идет речь.

В октябре прошлого года в Москве прошел круглый стол "Россия – Африка: актуальные вызовы". В ходе мероприятия сенатор Андрей Чернышев указал на намерение РФ развивать всестороннее сотрудничество с африканскими странами. По его словам, материк в настоящее время является одним из ключевых центров силы.

Представитель администрации российского президента по общественным проектам Алексей Клещев добавил, что укрепление связи с Африкой является основной задачей внешней политики России.