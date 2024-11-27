В Госдуме планируют наградить мужчину, который спасал пассажиров из самолета в Турции. После жесткой посадки произошел пожар и люди покидали салон по надувным трапам. Один из мужчин, который сидел спереди, помог открыть аварийные люки, когда стюардесса запаниковала. Он пропускал других пассажиров вперед.

Героем оказался продавец фруктов из Краснодара. Он летел в Турцию по работе. Авиакомпания "Азимут" обнародовала результаты предварительного расследования. Причиной жесткой посадки самолета в Анталье стал сдвиг ветра, который невозможно было спрогнозировать. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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