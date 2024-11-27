Москвичи смогут увидеть два метеорных потока в декабре

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Два сильных метеорных потока – Геминиды и Урсиды – жители столицы смогут наблюдать в декабре, рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Потоки будут достаточно яркими, что позволит их наблюдать невооруженным глазом. Кроме того, этому не помешают и погодные условия, отметил астроном, так как погода будет ясная, а облачность сведена к минимуму.

"Надо сказать, что первый, по моим оценкам, входит в пятерку мощнейших метеорных потоков. <...> Пик Геминиды придется в ночь с 13 на 14 декабря, а Урсиды – в ночь с 21 на 22 декабря", – рассказал он в беседе с Агентством "Москва".

Поток Геминиды проходит каждый год. Свое название он получил благодаря созвездию Близнецов, в котором находится его источник. Он считается одним из самых ярких и мощных, поскольку скорость движения метеоров достигает 200 в час.

Метеорный поток Урсиды, в свою очередь, был назван в честь созвездия Малой Медведицы, где расположен его источник. Впервые он был обнаружен в конце XVIII века, а его повторное открытие случилось спустя почти 70 лет.

Следующий месяц будет богат на звездопады. Например, жители столицы также станут свидетелями еще одного метеорного потока – Северные Тауриды. Он начал действовать еще в конце октября. Пик активности пришелся на 11–12 ноября, тем не менее вылетающие метеоры можно заметить и сейчас.

Наблюдать лучше в 19:00 и позже. И поскольку поток малоактивный, нужно набраться терпения, чтобы увидеть метеоры.