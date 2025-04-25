Водитель такси предстанет перед судом по делу о надругательстве над пассажиркой в Москве

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Водитель такси предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности девушки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 9 февраля в машине, которая была припаркована на Нижегородской улице. По данным ведомства, мужчина, угрожая убийством и применяя физическую силу, совершил в отношении пассажирки иные насильственные действия сексуального характера.

По факту произошедшего возбуждено дело "Иные насильственные действия сексуального характера". Злоумышленника арестовали.

Следователи провели комплекс необходимых мероприятий, которые вместе с иными сведениями доказали вину фигуранта в предъявленном ему обвинении. В связи с этим дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в изнасиловании 27-летней дочери на востоке Москвы. По версии СК, мужчина, находясь в нетрезвом виде в квартире дома на 1-й Владимирской улице, изнасиловал собственную дочь. Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено дело об изнасиловании.

Сотрудники СК уже провели с задержанным следственные мероприятия. Они также выяснили, что мужчина ранее был осужден за совершение особо тяжкого преступления, повлекшего смерть человека.

