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12 мая, 12:04

Происшествия

Трое мужчин задержаны по подозрению в покушении на убийство в Москве

Фото: телеграм-канал "Происшествия Москвы"

Трое мужчин задержаны по подозрению в покушении на убийство прохожего в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 10 мая неподалеку от жилого дома, расположенного на Лубянском проезде. По данным ведомства, трое злоумышленников избили незнакомого мужчину, а затем нанесли ему несколько колото-резаных ранений. Последнего госпитализировали. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Злоумышленникам после задержания были предъявлены обвинения, с ними проводятся следственные мероприятия.

"Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", – уточнили в ведомстве.

Ранее был задержан подозреваемый в убийстве девушки на северо-востоке Москвы. По версии СК, мужчина в нетрезвом виде поругался в своей квартире с девушкой, а после ранил ей ножом в сердце.

Затем злоумышленник скинул тело женщины из окна, от чего та скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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