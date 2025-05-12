СК начал проверку по факту гибели девушки в Перми

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России начал проверку после гибели девушки в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Сети появилась информация об обнаружении возле одного из пермских баров тела девушки. По предварительным данным, перед случившимся жертву якобы преследовали злоумышленники, которые, предположительно, могли угрожать ей совершением преступления против половой свободы.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доложить о ходе проверки и выясненных обстоятельствах.

Ранее на обочине дороги в Дубае была найдена не выходившая на связь 8 дней 20-летняя модель Мария Ковальчук. По данным СМИ, у нее зафиксированы переломы рук, ног и позвоночника. Девушку доставили в критическом состоянии в больницу.

По мнению родственников девушки, она могла попасть в сексуальное рабство. Ковальчук пропала после вечеринки у шейха, успев рассказать матери, что отправится в отель к пригласившим ее незнакомцам. По словам женщины, голос ее дочери при этом был растерянным.

