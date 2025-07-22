Бастрыкин потребовал актуальный доклад по делу о гибели девушки возле бара в Перми

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад с актуальной информацией по делу о гибели девушки, чье тело было найдено возле одного из баров в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для этого послужило появление публикаций о новых обстоятельствах, которые связаны со смертью пермячки. Следствием будет дана правовая оценка приведенным в них доводам.

По данным СМИ, обсуждение гибели девушки продолжается, при этом достоверные обстоятельства смерти не известны. Родственники погибшей выдвигают различные версии произошедшего. Вместе с тем высказываются предположения о возможной причастности подруги девушки к совершению преступления.

Тело пермячки было обнаружено в ночь с 10 на 11 мая на заборе возле одного из баров. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. По одной из версий, перед случившимся жертву якобы преследовали злоумышленники, которые угрожали девушке изнасилованием. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Однако министерство территориальной безопасности региона отмечало, что предварительная версия случившегося – несчастный случай. Погибшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, представители ведомства опровергли выводы о якобы причастности к преступлению иностранцев, назвав их фейками.