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Бастрыкину доложат о ситуации с ребенком на карнизе пятиэтажки в Подмосковье
Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации с вылезшим на карниз балкона трехлетним мальчиком в подмосковном поселке Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По факту произошедшего следственными органами было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России Подмосковья Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.
Спасатели сняли ребенка с карниза балкона днем 8 июля. По словам родителей мальчика, они ненадолго вышли из квартиры и за это время ребенок успел закрыть дверь на задвижку. Взрослые безуспешно пытались попасть внутрь, после чего вызвали спасателей.
По данным прокуратуры, 37-летняя мать ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Женщину неоднократно привлекали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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