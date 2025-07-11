Бастрыкину доложат о ситуации с ребенком на карнизе пятиэтажки в Подмосковье

Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации с вылезшим на карниз балкона трехлетним мальчиком в подмосковном поселке Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По факту произошедшего следственными органами было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России Подмосковья Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

Спасатели сняли ребенка с карниза балкона днем 8 июля. По словам родителей мальчика, они ненадолго вышли из квартиры и за это время ребенок успел закрыть дверь на задвижку. Взрослые безуспешно пытались попасть внутрь, после чего вызвали спасателей.

По данным прокуратуры, 37-летняя мать ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Женщину неоднократно привлекали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.