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10 июля, 22:08

Происшествия

Женщина с ножом и ребенком залезла на козырек парадной в Мурине

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

Державшая нож женщина залезла с ребенком на козырек парадной дома в Мурине Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, информация о неадекватном поведении женщины на бульваре Менделеева поступила 10 июля в 16:36 по московскому времени. Находящуюся на козырьке гражданку остановили очевидцы, которые также забрали оттуда ребенка. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали мать и доставили ее в отдел для дальнейшего разбирательства.

В МВД уточнили, что несовершеннолетний не пострадал и был госпитализирован. Женщину направят на освидетельствование на состояние опьянения.

Ранее в Подмосковье ребенок вышел на балкон через открытую дверь и вылез на карниз между четвертым и пятым этажом. При этом он смог закрыть дверь на задвижку. Родители после безуспешных попыток попасть внутрь вызвали спасателей, которые сняли ребенка с карниза.

Как рассказали в прокуратуре, 37-летняя мать мальчика состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Она не раз попадала в поле зрения уполномоченных органов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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