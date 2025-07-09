09 июля, 17:10Происшествия
Мать вылезшего на карниз мальчика в Подмосковье стоит на учете в ПДН
Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"
37-летняя мать мальчика, который вылез на карниз балкона в подмосковном поселке Серебряные Пруды, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Там отметили, что женщина не раз попадала в поле зрения уполномоченных органов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ведомство проконтролирует выяснение всех обстоятельств случившегося и вопрос привлечения матери мальчика к ответственности.
Прокуратура напомнила, что безопасность детей зависит только от взрослых. Родителей призвали не оставлять ребенка без присмотра в помещении, где открыто окно или балкон.
Инцидент произошел днем 8 июля. Родители трехлетнего мальчика сообщили, что вышли из квартиры "на минутку", оставив ребенка дома без присмотра. В результате мальчик через открытую дверь вышел на балкон и вылез на карниз между четвертым и пятым этажом с внешней стороны здания.
При этом ребенок смог закрыть дверь на задвижку. Взрослые безуспешно пытались попасть внутрь, после чего вызвали спасателей. Однако спустя время сотрудникам пожарно-спасательной части удалось вскрыть дверь в квартиру и снять ребенка с карниза, после чего его вернули родителям.
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