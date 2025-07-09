Мать вылезшего на карниз мальчика в Подмосковье стоит на учете в ПДН

Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"

37-летняя мать мальчика, который вылез на карниз балкона в подмосковном поселке Серебряные Пруды, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Там отметили, что женщина не раз попадала в поле зрения уполномоченных органов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ведомство проконтролирует выяснение всех обстоятельств случившегося и вопрос привлечения матери мальчика к ответственности.

Прокуратура напомнила, что безопасность детей зависит только от взрослых. Родителей призвали не оставлять ребенка без присмотра в помещении, где открыто окно или балкон.

Инцидент произошел днем 8 июля. Родители трехлетнего мальчика сообщили, что вышли из квартиры "на минутку", оставив ребенка дома без присмотра. В результате мальчик через открытую дверь вышел на балкон и вылез на карниз между четвертым и пятым этажом с внешней стороны здания.

При этом ребенок смог закрыть дверь на задвижку. Взрослые безуспешно пытались попасть внутрь, после чего вызвали спасателей. Однако спустя время сотрудникам пожарно-спасательной части удалось вскрыть дверь в квартиру и снять ребенка с карниза, после чего его вернули родителям.

