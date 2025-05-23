Протокол составлен на женщину из Одинцова, чей ребенок чуть не выпал из окна

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Протокол об административном правонарушении составлен на женщину из Одинцова, чей ребенок чуть не выпал из окна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Как рассказали в ведомстве, местная жительница обратилась в полицию, заявив, что ребенок стоит на подоконнике открытого окна в квартире, расположенной на 17-м этаже жилого дома на Гвардейской улице. Один из жильцов, который заметил это, добежал до квартиры и снял малыша с подоконника.

Выяснилось, что женщина 1993 года рождения, которая является матерью мальчика 2022 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила ребенка без присмотра. В связи с этим на нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

"Инспектором по делам несовершеннолетних УМВД ребенок передан сотрудникам министерства социального развития Московский области", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее малолетний ребенок выпал из окна квартиры жилого дома, расположенного на улице Полбина в Москве. Это произошло после того, как девочка облокотилась на москитную сетку. По данным прокуратуры, мать оставила без присмотра свою дочь. Ребенок был госпитализирован.

