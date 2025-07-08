СК возбудил уголовное дело после взрыва в баре в центре Рязани

Фото: телеграм-канал "ЧП и ДТП Рязань"

Дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатых устройств возбуждено после взрыва в рязанском баре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

О взрыве в лаундж-баре на Соборной улице Рязани стало известно в понедельник, 7 июля. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с боевой гранатой. Возгорание после взрыва не началось.

Следователям удалось выяснить, что 19-летний мужчина принес незаконно приобретенный боеприпас на работу, а именно – в один из игровых клубов Рязани. Там он показал его знакомым. Один из них попросил молодого человека дать осмотреть прибор.

По данным правоохранителей, после этого граната и взорвалась. В результате один из находившихся в помещении мужчин получил травмы, от которых скончался на месте. Кроме того, с различными ранениями в больницу были доставлены подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба.

К настоящему моменту подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте. Следователи продолжают осматривать место происшествия. Они уже изъяли фрагменты устройства, назначили необходимые судебные экспертизы, допросили свидетелей и провели иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее двое мужчин погибли при взрыве гранаты в подъезде дома в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов".