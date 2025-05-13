Дело о терроризме возбуждено в отношении напавших на сотрудников полиции в Махачкале

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Уголовное дело о создании террористического сообщества и теракте возбуждено против злоумышленников, которые реализовали нападение на правоохранителей в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.



По данным ведомства, не позднее декабря прошлого года два местных жителя сформировали террористическое сообщество для совершения теракта в Дагестане. В результате 5 мая в Махачкале произошла перестрелка, так как злоумышленники отказались выполнять требованиям полиции, а именно – остановить машину.

После произошедшего погибли три человека, двое из них – полицейские. Еще пятеро граждан – двое правоохранителей и трое гражданских – пострадали, поэтому их доставили в больницу. Жизням последних ничего не угрожает, уточнял глава республики Сергей Меликов.

В ходе операции были нейтрализованы двое напавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном обороте и хищении оружия, а также угоне без цели хищения. Его объединили в одно производство вместе с делом о теракте и создании террористического сообщества.

Один из пострадавших участников нападения в Махачкале признал вину.

