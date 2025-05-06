Попавший в реанимацию после нападения в Махачкале полицейский находится в сознании

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Полицейский, попавший в реанимацию после нападения в Махачкале, находится в сознании. Об этом сообщил омбудсмен Дагестана Запир Алхасов в своем телеграм-канале.

"Навестил в больнице сотрудника полиции, у которого произошел рукопашный бой с одним из нападавших. Он находится в среднетяжелом состоянии в реанимации. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, чтобы стабилизировать его состояние", – поделился омбудсмен.

По его словам, во время посещения полицейский чувствовал себя "относительно хорошо".

Ранее в МВД Дагестана рассказали, что правоохранитель при обстреле получил тяжелое ранение, но остался жив. Тогда один из преступников напал на него с ножом. Сотрудник вступил с ним в схватку и, завладев его же ножом, нейтрализовал злоумышленника.

Перестрелка произошла в Махачкале 5 мая. По предварительной информации, это случилось, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль. Двое нападавших ликвидированы.

В результате погибли три человека, двое из которых – полицейские. Еще пять человек – двое правоохранителей и трое гражданских – получили ранения, они госпитализированы. Жизням последних ничего не угрожает, уточнял глава республики Сергей Меликов. Он также выразил соболезнованиям родным и близким погибших полицейских.

6 мая раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину. Мужчине было предъявлено обвинение по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном обороте и хищении оружия, а также угоне без цели хищения.