Путин назвал цель повышения НДС

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

За счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% удалось достичь сбалансированности российского федерального бюджета. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Вопрос очень острый, он долго обсуждался в правительстве и в администрации президента, и все-таки, я уже об этом как-то говорил, было принято решение, что самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, – это повышение НДС", – объяснил президент.

При этом повышение налога не будет вечным – в будущем размеры выплат должны будут снижаться, заверил президент РФ. Он добавил, что при повышении налогов появляется искушение уйти от этого. Поэтому задачей страны в том числе является избавление от теневой экономики и от неуплаты налогов.

"Это серьезная такая задача", – отметил Путин.

Ранее президент отмечал, что рост ВВП в 2025 году составил 1%, но за 3 последних года он достиг 9,7%. При этом в Европе рост экономики составил всего 3,1%. Вместе с тем реальные зарплаты в России по итогам текущего года увеличатся на 4,5%, уточнял Путин.

Большая пресс-конференция и прямая линия президента РФ проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

