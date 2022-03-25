Поезд Allegro из Петербурга в Хельсинки перестанет выполнять рейсы с 26 марта – СМИ

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Поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, перестанет выполнять рейсы с 26 марта, сообщает News.ru.

Министр управления госсобственностью Финляндии Тютти Туппурайнен отметила, что причиной для отмены поезда стала его нецелесообразность.

"Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца", – сказала Туппурайнен.

Поезд Allegro был единственным работающим регулярным транспортом, который осуществлял перевозки между Россией и ЕС при отсутствии прямого авиасообщения.

Пассажирские перевозки на поезде Allegro продолжались по просьбе властей, чтобы граждане Финляндии могли вернуться домой. Туппурайнен отметила, что в настоящее время все желающие уже вернулись в страну.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.

Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.