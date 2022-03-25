МО РФ перехватило украинские шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе

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Российские военнослужащие перехватили секретный приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана, датированный 22 января 2022 года, в котором содержались планы наступления ВСУ в Донбасс. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что секретный документ был адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.

"В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе", – заявил Конашенков.

Все мероприятия боевого слаживания националистов, согласно приказу, было предписано завершить до 28 февраля, что позволило бы начать выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе.

"Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением", – напомнил генерал.

Конашенков подчеркнул, что безусловным приоритетом российской армии в ходе спецоперации на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

"С первых дней операции при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины", – пояснил генерал.

Он добавил, что высокоточными средствами поражения удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате уничтожается техника и вооружение, а также склады боеприпасов и материального имущества войск.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России практически полностью уничтожили воздушные силы Украины и систему противовоздушной обороны. Кроме того, перестали существовать военно-морские силы Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.