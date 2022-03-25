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13:16

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Снег, порывистый ветер и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие дни

Москвичи на 3 дня вернутся в зиму
обществопогода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие три дня. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В период с 26 по 29 марта в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду, дождь и снег, гололедица", – говорится в сообщении.

В непогоду горожанам рекомендовали не находиться вблизи линий электропередачи и деревьев, а при гололедице носить обувь с нескользящей подошвой.

"Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение <...>. В случае необходимости звоните по телефону 101 или 112", – говорится в сообщении.

В Дептрансе также призвали водителей не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

"Если решите куда-то поехать на автомобиле – держите дистанцию и избегайте резких маневров", – говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней. По его словам, в воскресенье и понедельник, 27 и 28 марта, погода в Москве ожидается около уровня климатической нормы с осадками в виде снега.

"Утро": москвичей предупредили о дождливой погоде

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