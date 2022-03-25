Движение поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки прекратится с 28 марта

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Движение поездов Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки приостановят с понедельника, 28 марта, передает ТАСС со ссылкой на Финские железные дороги.

Уточняется, что государственный железнодорожный оператор VR прекращает движение своего состава на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, перестанет выполнять рейсы из-за его нецелеобразности. Министр управления госсобственностью Финляндии Тютти Туппурайнен отметила, что поезд Allegro был единственным работающим регулярным транспортом, который осуществлял перевозки между Россией и ЕС при отсутствии прямого авиасообщения.

Пассажирские перевозки на поезде Allegro продолжались по просьбе властей, чтобы граждане Финляндии могли вернуться домой. Туппурайнен отметила, что в настоящее время все желающие уже вернулись в страну.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.