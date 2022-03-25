Производитель сантехники Geberit заявил о прекращении деятельности в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Швейцарский производитель сантехники Geberit принял решение о прекращении коммерческой деятельности в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

При этом компания продолжит выплачивать зарплату 70 сотрудникам, занимающимся реализацией продукции.

Ранее стало известно о приостановке бизнеса в России германского концерна Siemens. Группа, которая базируется в Мюнхене и строит поезда, поставляет ПО и обслуживает заводы, приостановила поставки на время оценки последствий санкций, введенных против РФ со стороны Евросоюза.

До этого производитель кондитерских изделий Mondelez International приостановил инвестиции и рекламу в России из-за ситуации вокруг Украины. Компания приняла решение сосредоточить деятельность на основных предложениях.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

