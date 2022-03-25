"Wow эффект": блогер показал лайфхак, как самостоятельно сделать сахар из свеклы

Тиктокер показал, как сделать сахар из свеклы, если нет навыка готовки и желания сражаться с покупателями в отделе бакалеи.

Для создания сладкого продукта понадобились свекла, марля, кастрюля и немного терпения. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".

