В прокат вышел фильм "Черный телефон"

Для москвичей подготовили актуальную афишу. Например, на экраны вышел фильм "Черный телефон".

Картина рассказывает историю о мальчике Финни, которого держит в подвале маньяк в жуткой маске. Там есть только сломанный черный телефон, на который звонят предыдущие жертвы. При помощи призраков Финни начинает продумывать план побега.

Также поклонников хорроров ждет спин-офф "Американской истории ужасов". Во втором сезоне – девять эпизодов о похищениях людей, маньяках и неведомых монстрах. В главной роли актриса Белла Торн. Она известна по сериалу "Танцевальная лихорадка!" и скандалу с сервисом OnlyFans.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

