В РФ вырос спрос на сувениры, связанные с сериалом "Дом Дракона"

кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, Home Box Office (HBO)

Спрос на связанные с сериалами "Игра престолов" и "Дом Дракона" книги и сувениры вырос в России в августе, сообщает "Газета.ру".

"В августе взлетел спрос на коллекционные фигурки различных драконов – штучные продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с июлем", – отметили в пресс-службе Ozon.

Там добавили, что благодаря выходу приквела увеличился интерес к продукции, связанной с "Игрой престолов". Так, спрос на кружки с символикой сериала в августе вырос втрое по сравнению с июлем, на ежедневники – вдвое.

Кроме того, популярностью пользовались и музыкальные шкатулки ручной работы с мелодией из заставки "Игры Престолов". Уточняется, что их продажи выросли в три раза в сравнении с июлем.

Премьера сериала "Дом Дракона", приквела "Игры престолов", состоялась в конце августа. Менее чем за три дня первую серию посмотрели 9,9 миллиона человек, что является рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру оригинального шоу в 2011 году.

Сериал уже продлили на второй сезон. Известно, что телеканал HBO заказал новые серии уже спустя несколько дней после премьеры. Первый сезон между тем будет состоять из 10 эпизодов.

