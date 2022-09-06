Джордж Мартин исправил раздражавшие его сцены в приквеле "Игры престолов"

Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, Home Box Office

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени" Джордж Р. Р. Мартин исправил в сериале "Дом Дракона" сцены, которые раздражали его в "Игре Престолов", сообщает The Hollywood Reporter.

Писатель признался, что ему не понравились две сцены из оригинального шоу. Речь идет о королевской охоте и рыцарском турнире.

"Моя самая нелюбимая сцена из всех восьми сезонов сериала – когда Роберт Баратеон выходит на охоту. Четыре мужика идут пешком по лесу с копьями. Из книги мы узнаем, что Роберт уходит на охоту, его ранит кабан, он возвращается и умирает. Но я никогда не описывал саму охоту", – подчеркнул Джордж Мартин.

По его словам, все знают, какой должна быть королевская охота: сотня мужчин, роскошные палатки, охотники, собаки. При этом, добавил писатель, король не должен гулять по лесу с тремя друзьями с копьями в надежде встретить кабана. В новом сериале сцену охоты короля Визериса Таргариена воссоздали с учетом замечаний автора.

Кроме того, в приквеле "Игры Престолов" исправили эпизод с рыцарским турниром. Авторы показали поединок масштабнее, чем в оригинальном шоу.

Писатель объяснил, что раньше создатели шоу не могли позволить себе более зрелищных сцен, поскольку бюджет был ограничен, и на на одну серию выделялось всего 6 миллионов долларов. В "Доме Дракона" на сцену выделяется 20 миллионов долларов.

Ранее Джордж Мартин рассказал, чем отличаются сериалы "Дом Дракона" и "Игра престолов".

По его словам, "Дом Дракона" является более человеческой историей, при этом он также больше похож на шекспировскую трагедию. Мартин добавил, что в обоих шоу речь идет о власти и борьбе за трон.

События сериала "Дом Дракона" разворачиваются примерно за 200 лет до истории, представленной в "Игре престолов". В шоу показывается "Танец драконов" – гражданская война, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.