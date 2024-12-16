Daily Mail: актер Брэд Питт отказался от съемок в фильме с экс-супругой Анджелиной Джоли

Фото: ТАСС/Zuma/Lisa O'Connor

Актер Брэд Питт не захотел сниматься в фильме со своей бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail, которому поступила информация от инсайдера, приближенного к американскому артисту.

По данным издания, Питт даже не задумывался о съемках с Джоли, а если бы ему предложили воссоединиться с экс-супругой на экране, то он ни за какие бы деньги не согласился на такое предложение, так как пара является "злейшими врагами".

"Она причинила ему столько душевной боли, что он даже не хочет, чтобы его ближайшее окружение говорило о ней в его присутствии", – отметил во время беседы с журналистами источник, приближенный к актеру.

Соответствующее предложение было озвучено режиссером Дэнни Росснером на прошлой неделе. По его словам, он относится к этому со всей серьезностью. Для реализации собственного плана продюсер собрал около 60 миллионов долларов. Этого, как он утверждает, должно хватить для примирения экс-супругов.

Ранее Джоли рассказала, что не появлялась на публике последние 7 лет. Кроме того, она заявила, что не стала бы сейчас актрисой, если бы в самом начале узнала, что станет настолько публичной. Актриса планирует свести контакты с Голливудом к минимуму.

