Модель Ким Кардашьян раскритиковали за чрезмерные новогодние украшения

Американскую модель Ким Кардашьян раскритиковали в социальных сетях за чрезмерные рождественские украшения дома. В декорировании она использовала десятки новогодних елок.

"Ладно, мы только что закончили украшать дом к праздникам. Даже не могу начать объяснять вам, как это пахнет и каково это на ощупь", – отметила модель.

Однако некоторые фанаты посчитали, что Кардашьян переусердствовала с декором. Пользователи обратили внимание на украшенный коридор и назвали это "безумием".

Ранее Кардашьян осудили за продажу стрингов Hair Panty с накладными волосами. На сайте ее бренда Skims было представлено 12 оттенков такого нижнего белья. Внешний вид стрингов стал обсуждаемым в Сети.